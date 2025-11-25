Совокупный дефицит региональных бюджетов превысил 169 млрд рублей
За первые три квартала 2025 года дефицит бюджетов российских регионов достиг 169,2 миллиарда рублей. Такие данные следуют из обзора «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов», подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА», сообщили «Ведомости».
Годом ранее профицит бюджетов регионов за тот же период составлял 849,1 миллиарда рублей. За год регионы потеряли более триллиона рублей. Основная причина — расходы выросли вдвое быстрее доходов. Доходы увеличились на 6,9%, что соответствует уровню инфляции. Расходы же выросли на 14,6%.
Дефицит бюджета ощутили 56 регионов страны. Особенно остро проблема стоит в Кемеровской области, где нехватка средств составила 43,9 миллиарда рублей. Это связано с кризисом в угольной отрасли.
В Иркутской области дефицит достиг 41,1 миллиарда рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 33,5 миллиарда, в Тюменской области — 33,8 миллиарда, в Новосибирской области — 33,5 миллиарда и в Нижегородской области — 32,9 миллиарда. Таким образом, наиболее серьезные трудности наблюдаются за Уралом.
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами по профициту бюджета. В Москве профицит составил 269,4 миллиарда, в Санкт-Петербурге — 47,9 миллиарда, а в Татарстане — 43,9 миллиарда.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что меры по снижению инфляции в России начинают приносить результат: за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1 процента. По данным Минэкономразвития, отметил президент, в июле ВВП увеличился на 0,4% в годовом исчислении. Инфляция снизилась с 8,8% в июле до 8,1% в августе.