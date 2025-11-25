Совокупный дефицит региональных бюджетов превысил 169 млрд рублей

За первые три квартала 2025 года дефицит бюджетов российских регионов достиг 169,2 миллиарда рублей. Такие данные следуют из обзора «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов», подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА», сообщили «Ведомости» .

Годом ранее профицит бюджетов регионов за тот же период составлял 849,1 миллиарда рублей. За год регионы потеряли более триллиона рублей. Основная причина — расходы выросли вдвое быстрее доходов. Доходы увеличились на 6,9%, что соответствует уровню инфляции. Расходы же выросли на 14,6%.

Дефицит бюджета ощутили 56 регионов страны. Особенно остро проблема стоит в Кемеровской области, где нехватка средств составила 43,9 миллиарда рублей. Это связано с кризисом в угольной отрасли.

В Иркутской области дефицит достиг 41,1 миллиарда рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 33,5 миллиарда, в Тюменской области — 33,8 миллиарда, в Новосибирской области — 33,5 миллиарда и в Нижегородской области — 32,9 миллиарда. Таким образом, наиболее серьезные трудности наблюдаются за Уралом.

Москва, Санкт-Петербург и Татарстан стали лидерами по профициту бюджета. В Москве профицит составил 269,4 миллиарда, в Санкт-Петербурге — 47,9 миллиарда, а в Татарстане — 43,9 миллиарда.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что меры по снижению инфляции в России начинают приносить результат: за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1 процента. По данным Минэкономразвития, отметил президент, в июле ВВП увеличился на 0,4% в годовом исчислении. Инфляция снизилась с 8,8% в июле до 8,1% в августе.