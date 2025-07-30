Совладелец Внукова Ванцев заявил о готовности инвестировать в Домодедово

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев выразил готовность инвестировать средства в развитие воздушной гавани Домодедово, которая в июне перешла в государственную собственность. В интервью РБК бизнесмен заявил, что имеет достаточный опыт и готов «взяться за Домодедово».

Ванцев заявил, что финансовые проблемы одного из крупнейших аэропортов страны должен решать стратегический инвестор, а не государство.

«Государство точно не может оплачивать убытки Домодедова, потому что у него другие задачи. Не хватало еще выделять миллиарды на покрытие долгов, которые сделал предыдущий частный инвестор», — подчеркнул бизнесмен.

Он отметил, что государство должно развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. По словам нового управляющего Домодедова Андрея Иванова, общий долг аэропорта составляет 70 миллиардов рублей, в том числе долги перед налоговой и по зарплате персонала.

В судебном разбирательстве в январе 2025 года на все активы Домодедова наложили арест, удовлетворив иск прокуратуры о взыскании 100% долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства. Выяснилось, что Группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств.