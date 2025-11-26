Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Совет Федерации утвердил закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Его приняли на заседании верхней палаты парламента .

В документе утвердили ключевые характеристики российского бюджета на три года, рассчитанные на основе прогнозируемого ВВП: 235,067 триллиона рублей в следующем году, 255,498 триллиона — в 2027-м и 276,346 триллиона — в 2028-м. В нем учли и ежегодный уровень инфляции, который не должен превысить 4%.

Совокупный объем доходов бюджета на 2026 год установили в размере 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год — 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028-й — 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы достигнут 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей, что составит 18,7%, 18% и 17,9% от ВВП соответственно.

Верхний предел внутреннего государственного долга России на 1 января 2027 года установлен в 37,44 триллиона рублей, в 2028 году — 42,18 триллиона, в 2029-м — 47,41 триллиона. Максимальный объем внешнего госдолга — 66,8 миллиарда долларов, 63,9 миллиарда и 62,3 миллиарда соответственно.

Ранее обзор «Динамика бюджетных и социально-экономических показателей регионов» продемонстрировал, что за первые три квартала этого года дефицит бюджетов российских регионов достиг 169,2 миллиарда рублей. Год назад профицит бюджетов регионов за то же время составил 849,1 миллиарда рублей.