Совет Федерации одобрил поправки в Бюджетный кодекс
Совфед одобрил поправки в Бюджетный кодекс для реализации послания Путина
Совет Федерации одобрил поправки в Бюджетный кодекс, предложенные для реализации положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов.
Ведомство выделило три ключевых положения обновленного кодекса.
Регионам разрешат списать до двух третей задолженностей по бюджетным кредитам при условии, что деньги направят на инвестиции и инфраструктурные проекты.
Муниципалитеты с 2025 года смогут использовать экономию от межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансовое обеспечение программ по нацпроектам.
Туристический налог будет полностью зачисляться в местные бюджеты.
Кроме того, законопроект оптимизирует состав документов и материалов, которые поступают в Госдуму вместе с проектом бюджета на очередную трехлетку. Теперь он поступит на подпись президенту.
В мае премьер Михаил Мишустин на первом заседании нового правительства назвал главной задачей реализацию указа Путина по нацпроектам.