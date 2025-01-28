Соцсеть X заключит сделку по платежам с Visa

Соцплатформа X решила заключить платежное соглашение с Visa. Таким образом миллиардер Илон Маск идет к цели сделать соцсеть «приложением для всего», сообщило Reuters.

По данным издания, благодаря сотрудничеству Visa с X Money клиенты смогут мгновенно пополнять свой кошелек X. Также они будут привязывать дебетовые карты для платежей межу собой и переводить средства напрямую на свои банковские счета. Visa станет первым партнером счета X Money.

Функциональные возможности счета XMoney пока не раскрывались. Однако партнерство с Visa свидетельствует о серьезных планах предоставить эффективное платежное решение для пользователей X. Дата запуска счета XMoney, предположительно, запланирована на 2025 год.

Ранее стало известно, что Илон Маск может стать владельцем американского сегмента популярного сервиса коротких видео TikTok. Этот вариант обсуждается, если TikTok не сможет защитить свои интересы в США.