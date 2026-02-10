Соцфонд посоветовал россиянам проверять пенсионные накопления заранее

Социальный фонд России посоветовал гражданам начать контролировать пенсионные накопления еще до выхода на пенсию. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

«Специалисты Социального фонда рекомендуют периодически запрашивать выписку для контроля накоплений и, если недостает какой-то информации, обращаться к работодателю», — рассказали в фонде.

Заказать документ можно на портале «Госуслуги» в разделе «Пенсия и пособия», онлайн-выписка придет в личный кабинет.

В Соцфонде уточнили, что для удобства граждан ведомство проактивно информирует мужчин от 45 лет и женщин от 40 лет о том, в каком объеме формируется их пенсия. Затем уведомления приходят раз в три года. Это позволяет заранее отслеживать корректность отчислений и при необходимости дополнить информацию у работодателя.

С 2026 года в силу вступают изменения в порядке индексации страховых пенсий. Теперь этот процесс будет проходить в два или даже три этапа.