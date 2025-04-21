Соцфонд подсчитал пенсионные накопления россиян

Общий объем пенсионных накоплений россиян превысил 3,37 триллиона рублей в 2024 году. Об этом со ссылкой на годовой отчет Социального фонда сообщило РИА «Новости» .

Из него следует, что из накопленных россиянами средств фонд передал 3,088 триллиона рублей в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для формирования накопительной части пенсии.

При подсчете общего объема пенсионных накоплений в Социальном фонде посчитали не только ежемесячные отчисления россиян, но также средства материнского капитала, которые владельцы потратили на накопительную часть пенсии.

Майские выплаты российские пенсионеры в связи с праздниками получат в последних числах апреля. Как пояснила сенатор и арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова, это коснется тех, кто получает деньги на банковские карты. Получающим пенсии с 5-го по 7-е число каждого месяца средства придут по обычной схеме.