Сенатор Епифанова: пенсии за первые четыре дня мая начислят в конце апреля

Сенатор Ольга Епифанова в интервью RT рассказала о сроках выплаты пенсии в связи с майскими праздниками. По ее словам, перечисление средств произойдет заранее.

«Перечисление средств в последний рабочий день перед праздничными датами — обычная практика», — пояснила Епифанова. Выплаты за первые четыре дня мая будут произведены в конце апреля, а за остальные дни месяца — по обычному графику после 12-го числа.

Изменения также затронут получение различных пособий. Сенатор подчеркнула, что это касается выплат на детей до 17 лет, пособий по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, помощи беременным женщинам и других мер поддержки.

Доставка пенсий через почтовые отделения будет организована по отдельным графикам, которые можно узнать на сайте Социального фонда России или в контактном центре СФР.