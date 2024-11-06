Сотрудники госорганов в новых регионах получат новую ежемесячную выплату

Путин установил ежемесячную выплату для сотрудников госорганов в новых регионах

Ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей получат сотрудники государственных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на период специальной военной операции. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Это решение направили на повышение уровня социальной защищенности сотрудников государственных гражданских структур, работающих в новых регионах.

Источники финансирования определит правительство. Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил изменить систему начислений выплат участникам специальной военной операции, чтобы учитывать в сумме тяжесть полученных бойцами ранений. Так глава ведомства отреагировал на сообщения о том, что сейчас сумма выплат не учитывает индивидуальных особенностей и серьезность травм участников боев.