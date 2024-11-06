Сотрудники госорганов в новых регионах получат новую ежемесячную выплату

Ежемесячные выплаты в 30 тысяч рублей получат сотрудники государственных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на период специальной военной операции. Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.
Это решение направили на повышение уровня социальной защищенности сотрудников государственных гражданских структур, работающих в новых регионах.
Источники финансирования определит правительство. Указ вступил в силу с 1 ноября 2024 года.
Министр обороны России Андрей Белоусов поручил изменить систему начислений выплат участникам специальной военной операции, чтобы учитывать в сумме тяжесть полученных бойцами ранений. Так глава ведомства отреагировал на сообщения о том, что сейчас сумма выплат не учитывает индивидуальных особенностей и серьезность травм участников боев.
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