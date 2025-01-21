Сотрудники челябинского завода стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии

Сотрудники одного из челябинских заводов получили зарплату за декабрь в стократном размере. Об этом сообщил сайт kp.ru .

Вместо привычных 50 тысяч одному из работников пришло пять миллионов рублей, еще один сотрудник получил восемь миллионов. Подобная ситуация случилась и у некоторых других работяг. По предварительным данным, «подарок судьбы» обусловлен ошибкой бухгалтерии.

Теперь возникли вопросы — что делать с внезапными миллионами и нужно ли возвращать их руководству? Журналисты спросили это у председателя коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Ильи Филатова.

«По закону, если работодатель ошибся, он не может просто так взыскать деньги обратно. Ему нужно через суд доказать, что это была счетная ошибка», — заявил он.

По словам Филатова, вернуть деньги предприятию будет не так просто. В таких ситуациях суды часто принимают сторону работников.

Летом прошлого года похожая ситуация произошла на заводе в Железногорске. Один из сотрудников тоже стал миллионером из-за ошибки бухгалтера.