Сотрудники челябинского завода стали миллионерами из-за ошибки бухгалтерии
Работникам челябинского завода по ошибке выплатили зарплату в стократном размере
Сотрудники одного из челябинских заводов получили зарплату за декабрь в стократном размере. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Вместо привычных 50 тысяч одному из работников пришло пять миллионов рублей, еще один сотрудник получил восемь миллионов. Подобная ситуация случилась и у некоторых других работяг. По предварительным данным, «подарок судьбы» обусловлен ошибкой бухгалтерии.
Теперь возникли вопросы — что делать с внезапными миллионами и нужно ли возвращать их руководству? Журналисты спросили это у председателя коллегии адвокатов «Филатов и партнеры» Ильи Филатова.
«По закону, если работодатель ошибся, он не может просто так взыскать деньги обратно. Ему нужно через суд доказать, что это была счетная ошибка», — заявил он.
По словам Филатова, вернуть деньги предприятию будет не так просто. В таких ситуациях суды часто принимают сторону работников.
Летом прошлого года похожая ситуация произошла на заводе в Железногорске. Один из сотрудников тоже стал миллионером из-за ошибки бухгалтера.