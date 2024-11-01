Состояние самых богатых россиян выросло на десятки миллиардов долларов

Состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось на 26,274 миллиарда долларов с начала 2024 года. Статистику опубликовало агентство Bloomberg .

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 4,81 миллиарда долларов, его состояние выросло до 28,8 миллиарда. Бюджет основателя «Северстали» Алексея Мордашова увеличился на 4,74 миллиарда долларов, а сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко увеличил свой доход до 23 миллиардов.

Самые большие убытки понес акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов. Его состояние уменьшилось на 6,46 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что разбогатевшие в России братья Дэвид и Саймон Рубены купили пятизвездочный отель в Майами. Гостиницу оценили в 400 миллионов долларов.