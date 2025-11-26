Сооснователь «Лукойла» мог тайно выйти из бизнеса. Почему Федун продал свою долю обратно

Сооснователь «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в компании ей же. Сумму сделки источники Reuters оценили в семь миллиардов долларов.

Такую информацию агентству передали знакомые с ситуацией на рынке трейдеры. Сделка завершила почти 30-летний период участия Федуна в капитале «Лукойла».

По информации Reuters, Федун продал свою долю «Лукойлу» еще в начале 2025 года. В конце лета компания объявила об аннулировании 76 миллионов собственных акций — это примерно 11% капитала, которые были выкуплены на рынке в 2024–2025 годах и, по данным источников, включают долю Федуна.

Какая сумма фактически была выплачена, не уточняется. В «Лукойле» ситуацию комментировать отказались. Связаться с Федуном агентству не удалось.

Леонид Федун стал одним из крупнейших российских предпринимателей в 1990-е годы. После службы и преподавательской работы он оказался в Сибири, где познакомился с Вагитом Алекперовым.

Они участвовали в приватизации западносибирских месторождений, что в 1993 году положило основу формирования «Лукойла». Федун курировал сделки по приобретению активов в России и за рубежом.

В октябре стало известно, что «Лукойл» продаст свои зарубежные активы из-за санкций США.