Сооснователь Google Сергей Брин вошел в тройку богатейших людей планеты

Сооснователь Google Сергей Брин стал третьим самым богатым человеком в мире с состоянием в 245 миллиардов долларов, опередив Ларри Эллисона из Oracle. Об этом сообщил Forbes .

Это произошло после того, как акции Oracle, которые активно росли в течение нескольких месяцев, резко упали на 35% с конца октября, достигнув пика.

«Состояние Брина оценивается в 245,3 миллиарда долларов, что делает его третьим самым богатым человеком в мире после Эллисона, состояние которого оценивается в 239,7 миллиарда долларов», — отметили журналисты.

Самым богатым человеком в мире остается основатель Tesla Илон Маск — его состояние составляет 480,5 миллиарда долларов. Второе место занимает другой сооснователь Google — Ларри Пейдж (262,2 миллиарда).

За последние две торговые сессии состояние соучредителей Google Пейджа и Брина выросло на 18,3 и 16,9 миллиарда долларов соответственно. Они поднялись в рейтинге миллиардеров.

Брин владеет меньшим количеством акций класса B компании Alphabet, чем Пейдж, но он активнее продавал свою долю и многократно жертвовал миллионы акций Alphabet и Tesla на исследования болезни Паркинсона.

