Создатель labubu вошел в десятку богатейших людей Китая по версии Forbes

Создатель коллекционных игрушек labubu Ван Нин вошел в десятку китайских богачей. Его состояние оценили в 22,3 миллиарда долларов, свидетельствует рейтинг Forbes .

На первой строчке списка расположился основатель ByteDance и владелец TikTok Чжан Имин с капиталом в 65,5 миллиарда.

После него следуют глава производителя напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань с 58,7 миллиарда, а также руководитель Tencent и разработчик WeChat Ма Хуатэн с 52,2 миллиарда.

Кроме того, в топ-10 китайских богачей вошли глава Xiaomi Лэй Цзюнь, глава компании — разработчика онлайн-игр NetEase Уиллиам Дин, создатель онлайн-платформы Pinduoduo и владелец интернет-магазина Temu Колин Хуан.

Завершают список основатель компании — производителя бытовой техники Midea Group Хэ Сянцзянь, создатель Alibaba Group Джек Ма и глава автопроизводителя BYD Ван Чуаньфу.

Ван Нин — замыкающий в десятке миллиардеров.

Ранее Forbes вновь признал богатейшим человеком мира Илона Маска.