«Сохранять и приумножать». Как правильно распорядиться деньгами в 2025 году

Аналитик Замалеева посоветовала в 2025 году хранить деньги в ОФЗ и депозитах

Россиянам в 2025 году выгоднее хранить деньги в диверсифицированном инвестиционном портфеле. При этом с упором на ОФЗ, корпоративные облигации надежных эмитентов и депозиты, рассказала агентству «Прайм» аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее словам, проще и надежнее воспользоваться депозитом. Это позволит сберечь деньги от инфляции. Это удобный и прозрачный финансовый инструмент, не требующий глубоких знаний.

Замалеева отметила, что деньги на счетах застрахованы. Средства не пропадут, даже если у банка отзовут лицензию или возникнут финансовые проблемы, но только в пределах 1,4 миллиона рублей.

Государственные (ОФЗ) облигации считаются надежным низкорисковым инструментом. Корпоративный более доходы, так как выше ключевой ставки, но и рисков чуть больше.

Россиянам, владеющим крупными денежными суммами и разбирающимся в инвестиционных инструментах, стоит присмотреться к фондам, золоту, недвижимости и валюте. Инвестфонды, по ее словам, тоже удобно и менее рискованно. Здесь приобретается сразу набор акций или облигаций.

«В 2025 году главный подход к деньгам — разумная осторожность. Не пытайтесь обогнать рынок или найти волшебный способ приумножить капитал», — резюмировала Замалеева.

Ранее член Наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что лучше держать деньги не на карте, а на накопительном счете.