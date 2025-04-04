Экономист Разуваев посоветовал россиянам хранить деньги в банке

Член Наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил в эфире радио «КП» , что банковские вклады — это самый простой и надежный способ инвестирования.

Он подчеркнул, что лучше держать все деньги на накопительном счете, а не на карте. Есть вклады, которые позволяют получать проценты каждый день, и программы, позволяющие проводить операции со счетом в любой момент, написал MK.Ru.

«Если вам вдруг понадобились деньги, заплатить за что-то, вы через банковское приложение в три клика переводите эти деньги на карту и расплачиваетесь», — отметил эксперт.

Такой подход помогает снизить потери от инфляции и повысить финансовую грамотность, добавил он.