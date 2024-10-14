Собянин рассказал о поддержке производителей критически значимой продукции

В следующем году правительство Москвы выделит 23,9 миллиарда рублей на прямую финансовую поддержку экономики в виде субсидий и грантов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

По его словам, город сфокусируется на поддержке высокотехнологичных предприятий и критически важных производств. Кроме того, для них создадут новую инфраструктуру, в частности на базе ОЭЗ «Технополис Москва», а также продолжат программы льготного кредитования и офсетных контрактов.

Генеральный директор производственной компании «Элитгрупп Инвест» Вадим Акопов рассказал, что при поддержке столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики и учрежденного им Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства прошлым летом удалось расширить бизнес и начать строить новый завод мясной продукции.

«В условиях роста ключевой ставки поддержка Московского Фонда позволяет реализовать инвестиционный приоритетный проект, сохранить показатели эффективности на должном уровне, обеспечивая при этом продовольственную безопасность государства», — отметил он.

Компаниям компенсируют часть ставок по инвестиционным кредитам. Только с начала года благодаря этому предприятия привлекли свыше 90 миллиардов рублей, которые идут на расширение бизнеса.