Сколько денег можно хранить на карте? Финансист назвал оптимальную сумму

На банковской карте рекомендуется хранить сумму, необходимую для повседневных покупок. Остальные деньги лучше размещать на депозитных, инвестиционных счетах. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

Средства с карты могут украсть мошенники, даже не имея физического доступа к карте. Также хранить деньги на карте невыгодно финансово — проценты на них не начисляются.

«Упущенная выгода от процентного дохода может быть весьма существенной, особенно если речь идет о больших суммах», — пояснил эксперт.

Диашов посоветовал хранить сбережения на депозитных, инвестиционных счетах или в других более безопасных местах. Это не только защитит средства, но и поможет получить дополнительный доход. Также финансист посоветовал использовать для онлайн-покупок виртуальную карту.

Финэксперт Эльман Мехтиев призвал регулярно проверять кредитную историю, чтобы минимизировать риск блокировки банковской карты.