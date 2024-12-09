СК разработал законопроект о признании имуществом цифровой валюты

Следственный комитет разработал проект закона, который признает цифровую валюту имуществом. Документ определит порядок конфискации, признания вещественными доказательствами и наложения ареста. Об этом РИА «Новости» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«В текущем году сотрудниками ведомства разработан проект федерального закона о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому цифровая валюта признается имуществом для целей уголовного закона», — подчеркнул он.

Авторы документа также перечислили особенности изъятия цифровой валюты при производстве следственных действий. По словам Бастрыкина, проект закона сейчас рассматривается правительством.

О необходимости признания цифровой валюты имуществом глава СК сообщал еще в 2020 году. Он отмечал, что это нужно для расследования уголовных дел, в которых цифровая валюта фигурирует в качестве взятки или хищения.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правила налогообложения доходов и расходов от производства, купли и продажи цифровой валюты. Операторов майнинговой инфраструктуры обязали сообщать данные о производстве в налоговую. За несвоевременную подачу информации их будут штрафовать.