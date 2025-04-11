Ситибанк разблокировал часть замороженных активов россиян без лицензии Euroclear

Клиенты Ситибанка начали получать выплаты по замороженным активам без лицензии Euroclear, что идет вразрез с устоявшейся практикой. Об этом в Telegram-канале сообщила инвестиционная компания WealthIQ.

По ее информации, вечером в четверг, 9 апреля, клиенты компании начали получать переводы по замороженным выплатам в валютах, в которых они должны были быть произведены изначально.

В настоящее время выплаты идут частично — кто-то получил часть денежных средств, кто-то всю сумму, а кто-то пока ожидает. По подсчетам WealtIQ, деньги уже получили как минимум 10 клиентов.

В WealthIQ уточнили РБК, что случай с разблокировкой денежных средств в Ситибанке пока что остался единичным. Юристы не исключили, что разблокировка денежных средств от замороженных активов связана с поэтапным сворачиванием деятельности Citigroup на территории России.

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