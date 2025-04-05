Стало известно, почему ЕС будет вынужден вернуть российские активы

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Евросоюз должен рассмотреть возможность лишения Венгрии права голоса в Совете ЕС. По его словам, из-за Виктора Орбана евросообществу придется вернуть России 240 миллиардов евро замороженных активов, сообщил Der Spiegel .

На полях встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе Цахкна заявил, что Будапешт мешает принятию решений в области общей внешней и оборонной политики ЕС, используя право вето. Министр напомнил, что статья 7 Договора о Европейском союзе позволяет приостановить право голоса страны-члена, если ее действия угрожают безопасности союза. По его словам, «это именно то, что делает Орбан».

Цахкна напомнил, что в июне потребуется очередное единогласное решение по санкционному пакету. Если Венгрия его заблокирует, Европа придется вернуть России замороженные 240 миллиардов евро — именно такая сумма активов российского Центробанка сейчас находится в Евросоюзе, в основном в Бельгии.

Политик счел, что Евросоюзу требуется срочно найти юридические пути для конфискации российских активов. Западные страны заблокировали эти средства после начала специальной военной операции на Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее объяснял, что что обсуждение вероятной конфискации активов России несет огромные риски для мировой финансовой системы.