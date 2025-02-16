Системы Сбербанка продолжили работу в штатном режиме после сбоя

В Сбербанке заявили, что все системы работают в штатном режиме после сбоя

Все системы Сбербанка в воскресенье утром работают в штатном режиме. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе кредитной организации.

«Все системы банка работают в штатном режиме», — отметили в Сбербанке.

Утром в воскресенье некоторые клиенты «Сбера» пожаловались, что не могли войти в банковское приложение.

«Чтобы продолжить, подключите СМС-банк в приложении СберБанк Онлайн, по номеру 900 или банкомате», либо войдите по [номеру карты](#/card), — говорилось в уведомлении при входе в «Сбербанк онлайн».

Ранее сбой в терминалах Сбера привел к двойным списаниям. В банке подтвердили проблему и обещали вернуть все ошибочно списанные средства.