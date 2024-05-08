Симоньян назвала способ устранить неравенство в России | 360°

Деньги 08 мая 2024, 10:37 Симоньян назвала способ устранить неравенство в России Симоньян предложила с помощью налогов выровнять благосостояние граждан РИА «Новости»

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Неравенство в России можно искоренить настройкой налоговой системы. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, неравенство нужно «лечить» налогами.

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«Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране», — пояснила журналистка.

Симоньян добавила, что Уголовный кодекс России тоже следует доработать. Она обратила внимание, что наказание за одно и то же преступление может быть разным: лишение свободы или крупный штраф. Медиаменеджер подчеркнула, что это порождает коррупцию.

Ранее и. о. главы Минфина Антон Силуанов заявил, что в России назрела необходимость реформ в налоговой системе. Он отметил, что ее нужно «донастроить» с учетом реалий.