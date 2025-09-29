Силуанов раскрыл причины снижения порога доходов МСП для НДС

Силуанов: снижение порога НДС нужно для пресечения незаконных схем

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью ТАСС заявил, что снижение порога доходов с 60 миллионов до 10 миллионов рублей для уплаты бизнесом НДС направлено на борьбу с незаконными схемами, а не на сбор дополнительных средств.

По словам главы ведомства, мера должна пресечь практику дробления бизнеса для ухода от налогов, так как при обороте до 10 миллионов рублей экономический смысл таких действий теряется.

Предложение о снижении порога выручки малого и среднего бизнеса на «упрощенке» для перехода к уплате НДС содержится в бюджетном пакете законопроектов, внесенных Минфином в правительство.

