Экономист Циканова спрогнозировала повышение цен на электронику и мебель

Преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова высказала мнение о влиянии повышения НДС до 22% на динамику цен. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По оценкам эксперта, общий рост потребительских цен может составить примерно 1,5–2% в первые полгода после вступления изменений в силу.

«Основное подорожание коснется тех товаров и услуг, которые облагаются базовой ставкой НДС — бытовая техника, электроника, мебель, строительные материалы, транспортные и туристические услуги», — предупредила специалист.

Как пояснила экономист, продукты питания, медикаменты, медицинские изделия и детская продукция останутся под действием сниженной налоговой ставки в размере 10%. Это обеспечит защиту социально значимых категорий от значительного удорожания, добавила радиостанция Sputnik.