Силуанов призвал не рассчитывать на «тучные» годы

Россиянам следует работать во что бы то ни стало, не ориентируясь на ситуацию в экономике. Министр финансов Антон Силуанов заявил об этом журналисту Александру Юнашеву в Telegram-канале .

«Нам не нужно рассчитывать на тучные и худые годы, надо быть всегда готовым к выполнению тех задач, которые перед нами стоят», — сказал он.

Силуанов заявил, что именно такую бюджетную и денежно-кредитную политику проводят Минфин и Центробанк. Несмотря на антироссийские санкции, правительство выполняет обязательства и находит ресурсы для реализации проектов, целей и задач, которые ставит руководство России.

Ранее на Московском финансовом форуме Силуанов пошутил, что москвичи могли бы позволить себе бокал вина за обедом. Но для этого, по его мнению, они должны работать, как немцы.