Силуанов признал проблему снижения налога на прибыль в регионах

В ряде российских регионов фиксируется снижение поступления доходов от налога на прибыль. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщило агентство «Прайм».
По словам главы Минфина, поступления сократились в среднем на 7% по сравнению с прошлым годом, что составляет порядка 250 миллиардов рублей. Самое большое снижение зафиксировали в регионах, связанных с угольной промышленностью. В них поступления доходов от налогов упали до 59%. Силуанов добавил, что ведомство будет внимательно следить за ситуацией.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина посоветовала россиянам активнее обращаться в Федеральную налоговую службу за налоговыми вычетами. Она рассказала, что таким образом можно получить небольшой доход или выгоду для своей семьи.
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