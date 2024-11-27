Силуанов признал проблему снижения налога на прибыль в регионах

В ряде российских регионов фиксируется снижение поступления доходов от налога на прибыль. Об этом на пленарном заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщило агентство «Прайм» .

По словам главы Минфина, поступления сократились в среднем на 7% по сравнению с прошлым годом, что составляет порядка 250 миллиардов рублей. Самое большое снижение зафиксировали в регионах, связанных с угольной промышленностью. В них поступления доходов от налогов упали до 59%. Силуанов добавил, что ведомство будет внимательно следить за ситуацией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина посоветовала россиянам активнее обращаться в Федеральную налоговую службу за налоговыми вычетами. Она рассказала, что таким образом можно получить небольшой доход или выгоду для своей семьи.