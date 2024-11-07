Россиян призвали активнее получать налоговые вычеты

Россиянам нужно активнее обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за налоговыми вычетами, даже если речь идет о небольших суммах, этим правом нужно пользоваться. Об этом РИА «Новости» сообщила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат Надежда Школкина.

По ее словам, граждане России имеют право вернуть себе налоги, воспользовавшись вычетами по НДФЛ. Для этого нужно платить подоходный налог в качестве налогового резидента РФ. Также вычет можно получить по взносам в рамках добровольного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения, а также расходам на медицинские услуги.

«Если есть возможность получить доход или выгоду для своей семьи, этим необходимо пользоваться», — отметила депутат.

Школкина добавила, что вычет можно получить по расходам в течение трех последних лет. Главное — сохранить платежные документы.

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