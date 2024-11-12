Силуанов назвал доллары ненужными для россиян

Россиянам следует пользоваться рублями, а не покупать доллары. Об этом проекту «ТАСС Дети» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Правильно, и не нужны [доллары россиянам]», — отметил министр, отвечая на вопрос о необходимости покупки доллара жителями России.

Он посоветовал приобретать облигации федерального займа и назвал их «надежным, выгодным, доходным вложением». Чтобы сохранить накопленное, можно покупать гособлигации и депозиты, а также вступить в программу долгосрочных сбережений, подчеркнул Силуанов.

Ранее на лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» министр финансов объяснил, что долгосрочные накопления выгоднее вкладывать в государственные ценные бумаги.

Он также добавил, что в разрезе краткосрочных сбережений все зависит от планов конкретного человека. По его словам, Минфин выпускает облигации с хорошими доходностями.