Россиянами рассказали, в чем лучше хранить сбережения

Депозиты в банках и покупка отечественных государственных облигаций — на сегодня самые выгодные средства для вложений сбережений. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов на лекции на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Его процитировало РИА «Новости» .

Силуанов отметил, что в разрезе краткосрочных сбережений все зависит от планов конкретного человека. А если говорить о долгосрочных накоплениях, лучше вложиться в государственную бумагу с такими доходностями.

«Минфин выпускает бумаги с хорошими доходностями. Покупайте, отличное вложение. До 2040 года, на 15 лет с лишним», — подчеркнул Силуанов.

Депозит — тоже хороший способ для вложения сбережений, добавил он.

Российские банки запустили «комбо-вклады» для участников программ долгосрочных сбережений. Ставки по ним повысили до 28%.