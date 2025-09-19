Сертифицирующие халяль компании заработали в России более 350 млн за год

За 2024 год 12 российских компаний, занимающихся сертификацией халяльных продуктов, заработали 351,1 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Специальные компании проверяют, соответствуют ли фирмы стандартам, чтобы попасть в крупные сети и привлечь клиентов. Они выдают сертификаты, без которых мясо не примут ни в гипермаркетах, ни в ресторанах быстрого питания, ни в онлайн-торговле.

МЦСИС «Халяль» уверенно занял лидирующие позиции на рынке, заработав около 225 миллионов рублей и сертифицировав более 200 компаний. «Галфтик-МЦСИС «Халяль», совместное предприятие с партнерами из ОАЭ и дочерняя структура МЦСИС, показала доход в размере около 91 миллиона рублей.

Остальные игроки рынка имеют гораздо более скромные результаты: «Интернейшнл Халал Сертификейшн Сентр» заработал около 11 миллионов рублей, Центр по аудиту и контролю — около 10 миллионов рублей, МКС «Халяль» — примерно три миллиона рублей. Некоторые небольшие комитеты и центры получили доходы в диапазоне от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.

Ранее мусульманам и иудеям разрешили брать в ручную кладь продукты с маркировкой «халяль» или «кошер». Жидкости и напитки должны быть в емкостях до 100 миллилитров. Общий объем не должен превышать одного литра, но лучше заранее уточнять правила авиакомпании.