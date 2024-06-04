Исследование CDEK.Shopping: автомобиль Toyota RAV4 стал самым популярным среди российских водителей

Аналитики сервиса CDEK.Shopping провели исследование и выяснили, что Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Тoyota Corolla стали самыми популярными марками автомобилей у россиян в мае текущего года. Об этом написали «Известия».
В этот список также вошли Volkswagen Lavida, Volkswagen Teramont X, BMW Х5, Lixiang L6, Zeekr 001, Lixiang L7 и BMW Х3.
В исследовании говорится, что более 80% российских автомобилистов интересуются максимальной комплектацией, поэтому в мае средний чек на машины из-за рубежа составил 6,1 миллиона рублей.