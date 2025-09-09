Семь крупных российских банков снизили ставки по вкладам в сентябре

«Финуслуги»: 7 из 20 банков снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ России

Семь из 20 крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам за первую неделю сентября. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса «Финуслуги».

«Среди них один повысил, остальные сохранили прежние уровни, следует из индекса вкладов Финуслуг», — говорится в сообщении.

Маркетплейс рассчитал индекс по вкладам на 100 тысяч рублей в 20 крупнейших банках страны.

При этом средняя ставка по вкладам сроком на полтора года достигла 10,62%, опустившись на 0,41 процентного пункта.

Если брать по годовым, то она снизилась до 13,49%, по полугодовым — до 14,58%, а по трехмесячным упала до 15,59%.

Как отметили в маркетплейсе, наименьшие потери зафиксировали по трехлетним вкладам. В этом случае ставка опустилась до 9,62%, или на 0,05 процентного пункта.

Очередное заседание Центробанка состоится 12 сентября.

Ранее представитель Московской биржи Игорь Алутин рассказал, что россиянам нужно иметь на депозите порядка 8,5 миллиона рублей, чтобы получать проценты не меньше средней зарплаты.