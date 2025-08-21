Раскрылось, сколько положить в банк на вклад, чтобы больше не работать

Алутин: для жизни на проценты требуется от 8,5 до 9,8 миллиона рублей

Чтобы получать от банка проценты в размере средней зарплаты, россиянам сегодня нужно иметь на депозите примерно 8,5 миллиона рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал представитель Московской биржи Игорь Алутин.

В начале года ситуация была проще: хватало примерно пяти миллионов рублей. Но из-за того что банки постепенно снизили ставки по вкладам, сейчас для «второй зарплаты» придется положить на счет почти вдвое больше. С учетом налогов сумма вырастает до 9,6–9,8 миллиона.

Средняя зарплата по стране в мае составила около 99 тысяч рублей. Так считает Росстат. Именно столько ежемесячно можно было бы получать, имея нужную сумму на счете.

Алаутин напомнил, что с января 2025 года ставки в российских банках упали с 21% до менее чем 14%. Из-за этого вкладчикам нужно вкладывать гораздо больше денег, чтобы выйти на высокий уровень пассивного дохода.

Однако, добавил финансист, даже при таких условиях вклады — достаточно удачный вариант для сохранения средств. Годовые вклады в некоторых банках все еще можно найти по ставке в 14-15%, то есть выше инфляции.

Представитель Мосбиржи порекомендовал россиянам не полагаться только на депозиты. Сосредотачиваться на одном финансовом инструменте, пояснил он, неразумно.

Более безопасно будет распределить деньги по разным направлениям, чтобы колебания ставок или курсов валют не были столь критичны.

