Сечин заверил в стабильности цен «Роснефти» на топливо для внутреннего рынка

Сечин: «Роснефть» держит стабильные цены на топливо в России

«Роснефть» сохраняет стабильные цены на топливо на внутреннем рынке, несмотря на ограничения, связанные с поддержанием мощностей переработки. Об этом глава компании Игорь Сечин заявил в отчете по итогам первого полугодия 2026 года.

В компании подчеркнули, что обеспечение потребителей моторным топливом остается одним из ключевых приоритетов.

«Отпуск топлива при этом осуществлялся по стабильным ценам, что обеспечивает значимый вклад в сдерживание инфляции», — говорится в сообщении.

За шесть месяцев 2026 года на внутреннем рынке реализовали 18,8 миллиона тонн нефтепродуктов. Компания продолжит работу над сохранением доступности топлива для российских потребителей.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что российские власти отслеживают сложившуюся ситуацию с топливом в стране ежедневно и перенаправляют потоки при необходимости.