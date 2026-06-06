Сечин указал на угрозу крупнейшего пузыря на мировом финансовом рынке

Мир может столкнуться с крупнейшим финансовым пузырем. Об этом на ПМЭФ заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, его процитировало РИА «Новости» .

Он напомнил, что за последние пять лет на американском фондовом рынке утроилась доля десяти крупнейших американских технологических компаний. По его словам, когда на биржу выйдут SpaceX, OpenAI и Anthropic, этот показатель приблизится к 50%.

«Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке», — подчеркнул Сечин.

Он также уточнил, что главным бенефициаром кризиса на Ближнем Востоке стали американские нефтегазовые компании. Экспорт топлива из Соединенных Штатов бьет все рекорды, добавил глава «Роснефти».

Ранее Сечин отметил особую роль Арктики. В контексте Ормузского кризиса этот регион приобретает стратегическое значение и как ресурсной базы, и как логистического маршрута.