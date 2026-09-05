Счет цифрового рубля стал появляться в приложениях российских банков

В приложениях банков россиян стали появляться цифровые кошельки. Об этом узнал корреспондент РИА «Новости» .

«Открыт счет цифрового рубля. Хорошая новость! Счет цифрового рубля доступен в приложении», — говорится в сообщении, которое получил журналист.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, она идет в дополнение к наличной и безналичной. С начала сентября появилась возможность получить специальные носители для цифрового рубля, но пока лишь у владельцев устройств на Android.

Подавшим заявку на открытие цифрового кошелька сразу после запуска этой функции стали приходить уведомления об их открытии. Пополнение с безналичного счета происходит мгновенно.

Пассажир «Аэрофлота» 1 сентября впервые купил билет на самолет с помощью цифрового рубля.