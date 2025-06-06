Щелбаны за проигранный спор: в Telegram-канале ВТБ появились неожиданные посты

В Telegram-канале банка ВТБ появились 10 постов подряд, состоящих из одного и того же символа — эмодзи с изображением щелбана. В этом можно убедиться, открыв его.

Предположительно, речь идет о пари между главой банка Андреем Костиным и его первым заместителем Дмитрием Пьяновым.

Телеканал РБК 30 мая сообщил, что Костин готов поспорить на десять щелчков, что ключевая ставка снизится по итогам ближайшего заседания Центробанка. Пьянов же был уверен, что этого не произойдет.

Банк России впервые с сентября 2022 года понизил ключевую ставку — с 21% до 20%. Она росла два последних года из-за роста кредитования и разгонявшейся инфляции.

Сейчас глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что экономическая динамика позволила начать снижение ставки, однако ее вернут на прежний уровень, если инфляция снова будет расти.