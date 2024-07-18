Сборы ФТС за первое полугодие 2024 года выросли на полтриллиона рублей

Путин: ФТС за полгода собрала на полтриллиона рублей больше, чем в прошлом году

Федеральная таможенная служба за первое полугодие 2024 года собрала на 500 миллиардов рублей больше налоговых сборов и платежей, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с главой ведомства Валерием Пикалевым. Его слова привела пресс-служба Кремля.

«Федеральная таможенная служба задание выполняет», — отметил президент.

Он также добавил, что результативность таможенного контроля растет, а пропускная способность повышается.

Глава ФТС доложил Путину о цифровизации отрасли. По его словам, новые технологии внедряются как на границе, так и на таможенных пунктах внутри страны.

«Наш стратегический вектор — это построение интеллектуальной таможни», — отметил Пикалев.

Кроме того, ведомство организовало незамедлительное оформление товаров для нужд военно-промышленного комплекса. Пикалев пообещал расширить возможности для трудоустройства бывших участников спецоперации в таможенную службу.

Накануне таможенников предупредили о мошенниках, выдающих себя за их руководителей.