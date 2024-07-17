Таможенников предупредили о появлении фейковых аккаунтов руководителей
ФТС: мошенники перешли на схему «Иван Иваныча» с фейковыми аккаунтами
Мошенники начали использовать фейковые аккаунты руководителей Федеральной таможенной службы, чтобы получить доступ к личным данным сотрудников ведомства. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.
Сначала с сотрудником связывается поддельный руководитель. В ходе общения он убеждает собеседника оказать посильную помощь коллегам из других ведомств или правоохранительных органов. Получив согласие, «начальник» предупреждает сотрудника, что с ним свяжутся в ближайшее время.
«Затем с таможенником связывается „Иван Иванович“ и разъясняет степень важности сотрудничества», — пояснили в пресс-службе.
В этот момент злоумышленники используют все навыки своего психологического воздействия, чтобы выманить у потенциальной жертвы денежный перевод или заставить оформить кредит с последующей передачей полученной суммы.
Таможенников призвали сообщать про все подобные случаи в управление по противодействию коррупции ФТС.
Телефонные мошенники готовы на все, чтобы получить доступ к чужим деньгами. Для этого они придумывают новые схемы и пытаются общаться со всеми подряд. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что ей приходилось говорить с подобными злоумышленниками, но каждый раз они терпели неудачу.