Сбежавший на Украину журналист задолжал в России более трех миллионов рублей

Журналист Евгений Киселев*, давно живущий и работающий на Украине, оставил в России долги на сумму более 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Основная часть задолженностей связана с тем, что журналист не платил налоги и по кредитам. Также он не погасил долги по штрафам за нарушение порядка деятельности иноагента.

Росфинмониторинг в феврале внес Киселева * в перечень экстремистов и террористов.

В сентябре Роскомнадзор оценил общую сумму штрафов для иноагентов за отказ маркировать материалы более чем в миллиард рублей. Иностранные площадки, не удалившие запрещенный контент, получили штрафы на 35 миллиардов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.