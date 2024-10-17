Сбежавший на Украину журналист задолжал в России более трех миллионов рублей

Журналист Евгений Киселев*, давно живущий и работающий на Украине, оставил в России долги на сумму более 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».
Основная часть задолженностей связана с тем, что журналист не платил налоги и по кредитам. Также он не погасил долги по штрафам за нарушение порядка деятельности иноагента.
Росфинмониторинг в феврале внес Киселева * в перечень экстремистов и террористов.
В сентябре Роскомнадзор оценил общую сумму штрафов для иноагентов за отказ маркировать материалы более чем в миллиард рублей. Иностранные площадки, не удалившие запрещенный контент, получили штрафы на 35 миллиардов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
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