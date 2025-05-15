Сбежавший из России журналист Киселев задолжал более трех миллионов рублей

Журналист Евгений Киселев* скопил огромный долг по кредитам и штрафам. Речь идет о сумме примерно в 3,2 миллиона рублей, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные данные.

С 2016 года на журналиста возбуждали несколько исполнительных производств, общий долг составил около 3,2 миллиона рублей, 2,6 миллиона из которых — долги по кредитам (без ипотеки). Также он имеет налоговые задолженности, в том числе за земельный и транспортный налоги.

Кроме того, Киселев* не оплатил штрафы, связанные со статусом иноагента: в 2023-2024 годах его трижды штрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение маркировки материалов и непредоставление отчетности, еще начислили 10,5 тысячи рублей исполнительского сбора за просрочку.

Помимо этого, приставы не смогли взыскать с него 220 тысяч рублей по кредитам и госпошлине из-за невозможности найти его и его имущество.

Киселева* признали иностранным агентом в 2022 году за политическую деятельность при финансировании из Украины, а в 2024 году он попал в список террористов и экстремистов.

Ранее МВД России объявило в розыск блогера Гусейна Гасанова. По данным правоохранителей, он покинул Россию в конце февраля этого года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.