Сбербанк увеличил ставки по краткосрочным вкладам

Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев, теперь максимальная доходность в 17% доступна для сберегательных продуктов сроком на восемь-девять месяцев.Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ставки повысили по трем сберегательным продуктам банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй» на сроках до семи месяцев включительно.

Максимальная ставка по «Сбервкладу» на срок один-два месяца теперь составляет 11,1%, а на три-семь месяцев — 16,25%. Для вкладов на восемь-девять месяцев ставка достигает 16,75%.

Премиальные клиенты могут получить ставку 11,5% на один-два месяца, 16,5% на три-семь месяцев и 17% на срок восемь-девять месяцев.

Что касается вклада «Лучший %», то при открытии счета на восемь-девять месяцев клиенты могут рассчитывать на ставку до 18%.

Ранее «Сбер» повысил ставку по рыночной ипотеке. С 6 августа ставка составляет минимум 20%.