Сбербанк с 6 августа повысит ставки на ипотеку

Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке. Минимальная ставка составит 20%, об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения.

«С 6 августа 2024 года Сбербанк повышает ставки по жилищным кредитам на „Домклик“ в связи с решением Банка России от 26 июля 2024 года повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18% годовых», — написали представители финансового учреждения.

Минимальный размер на вторичном рынке составит 20% с учетом дополнительных услуг: страхования, витрины «Домклик», сервиса «Юридические проверки» и прочие. Первоначальный взнос при этом должен быть более 20% стоимости квартиры. На первичном рынке размер процентной ставки составит 20,3% при первоначальном взносе от 20%.

По принятым до 6 августа заявкам будут действовать прежние условия, сообщили в Сбере.