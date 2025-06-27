Сбербанк снизил ставки по ипотеке и вкладам

С 1 июля Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Снижение составит 0,5-2 процентных пункта, минимальная ставка достигнет 21%. Одновременно с этим Сбербанк с 30 июня снизит ставки по вкладам, максимальная составит 18%.

«С 30 июня снижаются ставки по вкладам линейки „СберВклад“: надбавки — с 1% до 0,7%. Максимальная ставка по вкладам „Лучший %“ и „СберВклад“ на сроки 4-5 месяцев — 18%», — заявили в пресс-службе.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил снизить ставку по семейной ипотеке до 3%. По его словам, для большинства россиян невыполнимы даже существующие льготные условия.