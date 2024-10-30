Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября

С 30 октября в Сбербанке приостановили запись на сделки в рамках семейной ипотеки, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Решение объяснили исчерпанием лимита, сообщило РИА «Новости» .

Прием заявок по программе семейной ипотеки продолжили.

«Сбербанк продолжает прием заявок по программе „Семейная ипотека“ на „Домклик“ без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ», — уточнили в кредитной организации.

Как только власти выделят дополнительный лимит, запись на сделки по этой программе возобновятся, добавили в Сбербанке.

На прошлой неделе «Сбер» повысил ставки по базовым программам ипотеки. Квартиры в новостройках можно приобрести в кредит по ставке от 24,9%, на вторичке — от 24,6%. Повышение связали с ростом ключевой ставки ЦБ.