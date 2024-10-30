Сбербанк приостановил запись на сделки по семейной ипотеке с 30 октября
С 30 октября в Сбербанке приостановили запись на сделки в рамках семейной ипотеки, рассказали в пресс-службе кредитной организации. Решение объяснили исчерпанием лимита, сообщило РИА «Новости».
Прием заявок по программе семейной ипотеки продолжили.
«Сбербанк продолжает прием заявок по программе „Семейная ипотека“ на „Домклик“ без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного правительством РФ», — уточнили в кредитной организации.
Как только власти выделят дополнительный лимит, запись на сделки по этой программе возобновятся, добавили в Сбербанке.
На прошлой неделе «Сбер» повысил ставки по базовым программам ипотеки. Квартиры в новостройках можно приобрести в кредит по ставке от 24,9%, на вторичке — от 24,6%. Повышение связали с ростом ключевой ставки ЦБ.