Сбербанк повысит ставки по рыночным программам ипотеки

Сбербанк объявил о повышении ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта

Сбербанк поднимет минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Теперь она будет составлять 18,2%. Об этом заявила пресс-служба банка на площадках ПМЭФ, сообщило РИА «Новости» .

Исключением станут ипотечные программы с господдержкой, их повышение минимальной ставки не затронет. Финансовая организация поменяет ставки по ряду своих кредитов, отметили в пресс-службе.

Сбербанк введет изменения в связи с ростом доходности облигаций федерального найма на фоне высокой ключевой ставки Центробанка.

Ранее RT обратил внимание на резкий всплеск интереса россиян к покупке загородного жилья. По информации издания, жители России стали втрое чаще оформлять ипотеку на строительство частных домов.

Специалисты Сбербанка отметили, что под возведение жилья в первом квартале 2022 года финансовая организация выдала 2,5 тысячи кредитов, а 2023 году за тот же период — 9,8 тысячи.