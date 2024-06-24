Эксперт по недвижимости Радченко заявила, что застройщики не смогут обеспечить льготные ставки по ипотеке
Несмотря на то, что некоторые банки обещают сохранить льготные ставки по ипотеке, это вряд ли возможно. Об этом «Ридусу» рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
По ее словам, финансовые организации рассчитывают на субсидии со стороны застройщика, однако это маловероятно.
«Не думаю, что найдется застройщик, который будет в состоянии в течение 20–30 лет возмещать банку выпадающий доход в размере 12%. Государство не может позволить себе это, а застройщик и подавно», — отметила эксперт.
Она объяснила, что рыночная ставка по ипотеке составляет 20%, а банк хочет предлагать 8%. Но на деле это, скорее всего, просто маркетинговый ход.