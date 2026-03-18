Сбербанк первым в России внедрил отмену переводов по СБП в приложении

В мобильном приложении Сбербанка появилась функция, позволяющая отозвать переводы, сделанные через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в пресс-релизе банка.

«Сбер» первым внедрил бесплатный сервис, позволяющий вернуть перевод, отправленный через СБП, прямо в приложении. Опция действует в течение 10 дней после поступления денег получателю. При отмене перевода средства целиком возвращаются на исходный счет. Услуга бесплатна и не влияет на лимиты клиента по переводам.

Новая функция повышает защиту клиентов и помогает противодействовать одной из мошеннических схем — «случайным» переводам. Аферисты специально кидают деньги на счет жертвы, а потом под разными предлогами просят вернуть их на другие реквизиты или так называемые «технические» счета.

«Переводы по СБП используют миллионы россиян. Новый сервис возврата переводов по СБП позволяет вернуть деньги строго на ту карту, с которой они поступили, без поиска контактов получателя и без риска перевести средства на карты, которые контролируются мошенниками», — процитировали в сообщении слова зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Ранее главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил, что получатели подозрительных переводов по СБП не получат наказание.