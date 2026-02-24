Получатели подозрительных переводов по СБП не столкнутся с санкциями

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с NEWS.ru заявил, что получателям подозрительных переводов по Системе быстрых платежей (СБП) не грозит наказание.

«Если кто-то попал в такую ситуацию, важно понимать, что за это ничего не может быть. Карточка не может быть заблокирована, потому что и банки, и госорганы в курсе этой проблемы», — отметил он.

Геллер подчеркнул необходимость разъяснения людям ситуации, чтобы избежать неправильных действий из-за переживаний. Он также указал на сложность предотвращения подобных переводов в настоящий момент и на то, что системы для мониторинга подозрительных операций уже применяются, но их повсеместное внедрение требует времени, написали «Известия».

В ноябре прошлого года Центральный банк России сообщил, что при крупных переводах через СБП от 200 тысяч рублей будет запущена проверка на мошенничество. Дополнительная проверка инициируется, если перед переводом другому лицу клиент ранее совершил перевод самому себе через СБП.